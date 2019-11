V japonskem podjetju razmišljajo o ukinitvih 'menstrualnih značk'

Še več, uvedba značk je bila ideja zaposlenih. Kot je povedala tiskovna predstavnica podjetja Yoko Higuchi, so predlog sprejeli, saj so bili prepričani, da bo izboljšal delovno okolje.

Ko so za značke, ki jih nosijo zaposlene izvedeli mediji, so nekateri nepravilno poročali, da se je podjetje odločilo za ukrep, ker je želelo strankam sporočiti, katera od prodajalk ima menstruacijski cikel. Iz podjetja so sporočili, da so prejeli veliko pritožb na ta račun.