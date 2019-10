Posnetek reševanja preživelih mornarjev: 'Želim si, da bi našli tudi ostale'

Portal Morski.hr je objavil videoposnetek, ki prikazuje reševanje treh preživelih članov posadke vlačilca Bourbon Rhode, ki je 26. septembra potonil v Atlantskem oceanu, 200 kilometrov od francoskega otoka Martinik. Na njem se vidi, kako se eden od trojice vzpenja na reševalni čoln, na hrbtni strani oblačila pa ima oznako podjetja Bourbon. Rus Igor Morozov in Ukrajinca Dmitrij Marčenko ter Jevgenij Nikolo v so videti izčrpani in v šoku. Vsi trije naj bi tudi utrpeli resne poškodbe.

Morozov je povedal, da so v morju preživeli 24 ur, prevrnjenega splava so se oklepali z rokami in nogami, valovi, ki naj bi bili veliki tudi 15 metrov, pa so jih nosili vse dlje od mesta, kjer je potonila njihova ladja.

Po 16 dneh konec iskanja

Oblasti Martinika so že po tednu dni sporočile, da ne bodo več iskale pogrešanih, saj dvomijo, da bi bil kdo od sedmih mornarjev še živ, nato pa so na apel družine in predstavnikov hrvaške oblasti akcijo podaljšale še za devet dni. Zdaj so jo tudi uradno prekinile.

Družina hrvaškega kapitana Miškića medtem pravi, da upanja, da se bo domov vrnil živ, še ni izgubila. "Še naprej čakamo novice," je za hrvaške medije povedal kapitanov oče Mario.

Družina se je v pismu zahvalila francoskim oblastem za vse, kar so storile doslej, a priznala, da jih je odločitev o koncu iskalne akcije razočarala. Še naprej prosijo čolne in ladje, ki plujejo na tej poti, naj bodo pozorni. "Naša družina je hvaležna francoskim oblastem, ki so organizirale veliko in obsežno iskalno akcijo za člani posadke Bourbon Rhode. Globoko smo hvaležni vsem našim ustanovam, medijem in javnosti, ki so nas podpirali v prošnji, da se iskanje nadaljuje. Konec aktivnega iskanja je za nas težka in žalostna vest. Zavedamo se, da so bili vloženi posebni napori, še posebej se zahvaljujemo ALP Strikerju in njegovi posadki, ker vemo, da so v preteklih dneh dali vse od sebe," so zapisali. "Vseeno pa ne moremo nehati iskati Dina in ne bomo nehali. Upe polagamo v satelite in v vse ladje, ki plujejo na območju. Pozivamo tudi ladje, ki so v bližini območja, da spremenijo smer in se mu še bolj približajo ter pomagajo iskati."

Na novico o koncu iskanja se je odzvala tudi hrvaška politika, premier Andrej Plenković je dejal, da so vse od nesreče "storili vse, kar je bilo mogoče", poroča Jutarnji list. "Vodja mojega urada, ki se je rodil in živel v Franciji, vsak dan nekoliko ur preživi na telefonu s francoskim veleposlaništvom. Angažiralo se je res veliko ljudi, preiskali so območje, večje kot štiri Hrvaške, ampak moramo razumeti, da se je nesreča zgodila sredi Atlantskega oceana," je še dejal.