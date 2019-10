Ameriška vojska objavila posnetke napada na Bagdadija

Razkrili tudi podrobnosti operacije

Frank McKenzie, general, ki je vodil operacijo, pa je razkril podrobnosti napada, v katerem je ameriška vojska na severozahodu Sirije ujelaBagdadija. Vojaki so s helikopterjem odleteli iz nerazkrite lokacije v Siriji, nato pa so potrebovali eno uro, da so dosegli lokacijo, na kateri se je Bagdadi po besedah generala zadrževal že dlje časa. Vojaki so vsem v oporišču v arabščini ukazali, naj se predajo, in več civilistov je zbežalo, poroča Al Jazeera.Evakuirali so enajst otrok, štiri ženske in en moški, ki so nosili samomorilske jopiče in se niso hoteli predati, pa so bili v streljanju ubiti. Še dva moška so vojaki prijeli, nato pa so vdrli v zgradbo. Tam so ugotovili, da se je Bagdadi skril v tunel.

"Vojaki so s pomočjo psov Bagdadija pregnali v predor in njegovo prijetje je bilo neizbežno. Sprožil je samomorilski jopič, da je ubil sebe in dva majhna otroka, ki sta bila z njim. Število dve je pravo, prvotno smo mislili, da so bili z njim trije otroci." Oba otroka sta bila mlajša od 12 let, je dodal. Ni pa potrdil besed ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je Bagdadi pred smrtjo "jokal in cvilil kot pes".