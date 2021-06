V javnosti sodni dokument o pričanju glede skrbništva v prid Angelini Jolie

Vojna za skrbništvo otrok med slavnima hollywoodskima ločencema Angelino Jolie in Bradom Pittom in za naklonjenost šestih otrok, trije so posvojenci, še ni končana. Brad Pitt je sicer konec maja, po skoraj dve leti dolgem in grdem sodnem prerekanju, zmagal, saj se je sodnik odločil za deljeno skrbništvo. Angelina Jolie, ki je zahtevala polnega zase, je jezna in razočarana ter nadaljuje vojno. V javnosti se je pojavil sodni dokument, po katerem so na sojenju o skrbništvu v prid materi Angelini želeli pričati trije od otrok, posebej najstarejši, sin Maddox, ki naj ne bi prenesel krušnega očeta Brada. Komu najbolj koristi objavljanje teh informacij?

