V Jemnu od začetka vojne zaradi lakote umrlo že 85.000 otrok, mlajših od pet let

Mednarodna organizacija Save the Children je na podlagi podatkov Združenih narodov za obdobje med aprilom 2015 in oktobrom 2018 ocenila, da je zaradi nezdravljenih bolezni in hude akutne podhranjenosti oziroma ekstremne lakote umrl najmanj 84.701 otrok, mlajših od pet let. Poleg tega zaradi pomanjkanja hrane strada še 14 milijonov ljudi.

Lokalni direktor organizacije Save the Children Tamer Kirolos je dejal, da so zgroženi nad temi številkami. "Otroci, ki umirajo na ta način, grozovito trpijo, saj se funkcije njihovih vitalnih organov upočasnijo in postopoma ustavijo. Njihovi imunski sistemi so tako oslabljeni, da so bolj dovzetni za okužbe, nekateri pa so tako slabotni, da ne morejo niti jokati," je dejal Kirolos. Starši lahko le nemočno opazujejo trpljenje svojih otrok, saj ne morejo narediti ničesar, je še poudaril.

Zaradi podhranjenosti naj bi bilo letos ogroženih 400.000 otrok, kar je za 15.000 več kot lani, še ocenjujejo Združeni narodi.