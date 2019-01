V Jemnu umrlo pet pirotehnikov, med njimi trojica iz Balkana

V Jemnu je umrlo pet profesionalnih pirotehnikov. Umrli so v eksploziji vozila, ki je peljalo mine na uničenje, je potrdila savdska kraljeva organizacija za humanitarno pomoč. Med umrlimi so trije državljani BiH, Hrvaške in Kosova ter dva državljana Južne Afrike.

V nesreči, ki se je v nedeljo zgodila v osrednji jemenski provinci Marib, je bil huje ranjen tudi pirotehnik iz Velike Britanije, je danes poročal angleški časnik Daily Mail na svoji spletni strani. Kot dodaja, savdska organizacija ni objavila imen umrlih in ranjenih pirotehnikov. Reški časnik Novi list je neuradno objavil inicialke umrlega Hrvata, ki naj bi bil iz Slavonije. V Jemnu naj bi delal za eno mednarodnih podjetij za razminiranje. Združeni narodi so ocenili, da zaradi državljanske vojne med prosavdskimi in proiranskimi skupinami, v Jemnu poteka ena najhujših humanitarnih kriz na svetu, v kateri pomoč potrebuje 24 milijonov ljudi, milijon ljudi pa trpi z lakoto. Od leta 2015, ko se je vojaška koalicija na čelu s Savdsko Arabijo pridružila jemenskim vladnim silam v bojih proti upornikom, ki jih podpira Iran, je v spopadih umrlo najmanj 10.000 ljudi, je še poročal Daily Mail.