V jezeru našli kovček, v katerem naj bi bili ostanki četrte žrtve

Ciprsko javnost pretresa prvi serijski morilec v zgodovini države. 35-letni stotnik ciprske Nacionalne garde je priznal, da je v zadnjih treh letih umoril sedem žensk, od tega dve majhni deklici. Njegove žrtve so bile tujke.

Policija je v preteklih dneh našla trupla prvih treh žensk, prečesavali pa so dve jezeri za morebitnimi ostanki drugih žrtev. In naleteli na kovček, v katerem naj bi se nahajali posmrtni ostanki še ene žrtve. Našli so ga v jezeru v mestu Mitsero, približno 23 kilometrov zahodno od prestolnice Nikozije. To območje je policija preiskovala, ko je 35-letnik potrdil, da je skril trupla treh svojih žrtev v kovčke ter jih odvrgel v jezero, poroča BBC.