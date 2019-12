V Južni Dakoti strmoglavilo letalo, devet mrtvih

Nesreča se je zgodila včeraj okoli poldneva, ko je letalo Pilatus PC-12 vzletelo iz letališča pri Chamberalinu. Njegova destinacija je bila Idaho Falls Regional Airport. Kot so potrdili preiskovalci nesreče, so bile v trenutku nesreče močno poslabšane vremenske razmere s sneženjem in slabo vidljivostjo.

V nesreči je umrlo devet oseb, med njimi dva otroka in pilot letala, so potrdile oblasti. "Želela bi pohvaliti policiste, preiskovalce in zdravstvene delavce, ki so se junaško, v neugodnih vremenskih razmerah, lotili reševanja žrtev nesreče," je povedala okrožna državna tožilka Theresa Maule Rossow.

Ameriška zvezna uprava za letalski promet (FFA) ter Nacionalni odbor za varnost prometa še vedno preiskujeta okoliščine nesreče.