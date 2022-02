Življenje v Južni Koreji: stroga karantena, sledenje z aplikacijo in 45 evrov za melono

"Za kršenje karantene so res visoke kazni, denarna kazen za kršenje karantene je 10 milijonov korejskih vonov, kar je nekje 7400 evrov. Ampak to še ni vse, dobiš lahko tudi do eno leto zaporne kazni in izgon iz države," odgovarja.

"To sledenje poteka tako, da moraš imeti to aplikacijo ves čas prižgano in ves čas ti sledijo, kje si. Če telefona ne premakneš dlje časa, dobiš takoj obvestilo, da je nekaj narobe – da premakni telefon. Tako preprečujejo, da ne bi telefona pustil doma in se šel recimo sprehajati," razlaga.

V aplikacijo je morala z družino dvakrat dnevno vnašati podatke o njihovem zdravstvenem stanju, prejeli so celo poseben karantenski paket. "Notri so maske, razkužilo za površine, za roke, vrečke za smeti in kar nekaj navodil za karanteno, vse pa je v korejščini," opisuje Živa.

10. dan je sledilo še PCR-testiranje, in končno: raziskovanje 10-milijonskega mesta.

In kaj jo je najbolj presenetilo in najbolj šokiralo? "To, kako so oni dosledni pri nošenju mask, tudi zunaj – kjer maske niso obvezne, če držiš razdaljo in si cepljen – vsi nosijo maske. Tudi, ko se rekreirajo nosijo maske, presenetilo me je tudi to, da najmlajše otroke vidiš z maskami, dve leti stari otroci tukaj striktno nosijo maske," pravi.

Povsod je obvezno digitalno potrdilo, razlaga, še več: za identifikacijo uporabljajo tudi telefonske številke. "Jaz nimam njihovega potrdila o cepljenju, imam samo potrdilo za tujce, ki so mi ga izdali. Ob vsakem vstopu v trgovino ali restavracijo moram poklicati določeno telefonsko številko, da oni zabeležijo, da sem bila ob določeni uri v določeni restavraciji," dodaja.

Covid in inflacija cene pognala v nebo

Negativno presenečenje pa cene hrane, predvsem sadja, pravi, ki naj bi bilo v Južni Koreji med najdražjimi na svetu. Melona za 45 evrov, a gre še višje. "Obiskali smo eno bližnjo trgovino, kjer sem videla paket jabolk, 12 jabolk stane približno 80 tisoč korejskih vonov, kar je pretvorjeno v evre okoli 60 evrov." Resda gre za novoletno, praznično pakiranje, a covid in inflacija sta cene pognala v nebo.