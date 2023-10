V kakšni maski bodo letos tekli Vitezi?

Najbolj tekaški vikend v letu je tik pred vrati. Volkswagen Ljubljanski maraton ni le praznik rekreacije, tekačev, premagovanja lastnih mej, pač pa tudi druženja in zabave. Velja za najbolj množično rekreativno prireditev v Sloveniji, ki na ulice prestolnice zvabi več kot odstotek prebivalstva. Vsako leto je obvezni del teka tudi skupina tekačev, ki slišijo na ime Vitezi dobrega teka, z Markom Roblekom na čelu. Gre za popularizatorja teka, ki nas z zanimivimi maskami in opravami vsako leto opominjajo, da pri teku niso pomembne le sekunde in stotinke. V kakšni opravi bodo letos zabavali sotekače, razvnemali navijače in mirili razjarjene voznike, ki čakajo, da se zapore cest odprejo?