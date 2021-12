Sneg je pobelil tudi Štajersko, kjer ga je zapadlo od 15 do 20 centimetrov, v višjih legah tudi do pol metra. Toliko ga že dolgo ni bilo, je bilo slišati zjutraj. Eni so se ga razveselili, bistveno manj pa tisti, ki so navsezgodaj morali na cesto. Čeprav so plužne enote na pot krenile že ob enih zjutraj, je sprotno naletavanje snega marsikje povzročalo kar precej težav, tudi na avtocestah.