V Kaliforniji odkrili nasade z desetimi milijoni sadik konoplje

Šerifov urad okrožja Kern je s pomočjo Zveznega preiskovalnega urada (FBI) in kalifornijskega urada za ribe in prostoživeče živali (CDFW) na podlagi naloga za preiskavo 25. oktobra izvedel temeljit pregled 11 obdelovalnih površin, ki se nahajajo na območju mesta Arvin, ki leži približno 160 kilometrov severno od Los Angelesa.

Prepovedane sadike so zasegli in uničili na 459 hektarjih obdelovalnih površin.

S kar 459 hektarjev površin so preiskovalci zasegli in uničili približno 10 milijonov sadik marihuane. Ocenjujejo, da so te na črnem trgu vredne približno milijardo dolarjev (približno 897,7 milijonov evrov).

"Ti prepovedani vrtovi marihuane so bili gojeni pod krinko zakonite pridelave industrijske konoplje," so sporočili s šerifovega urada. Živilski in kmetijski zakonik ter kodeks za zdravje in varnost opredeljujeta, da industrijska konoplja vsebuje manj kot 0,3 odstotka THC.

Preiskava pa je pokazala, da so ravni THC v najdenih rastlinah precej višje od omenjene zakonske meje. Preiskava po navedbah oblasti še poteka.