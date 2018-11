V Kaliforniji pogrešajo že več kot 600 ljudi

Na severu Kalifornije, kjer se 9.400 gasilcev že osem dni bori s požarom Camp, oblasti pogrešajo 631 ljudi, našli pa so še sedem trupel. Uradni seznam pogrešanih oseb se je v zadnjih dveh dneh podvojil, potem ko so ga preiskovalci po poslušanju vseh klicev v sili dopolnili. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal, da bo v soboto obiskal Kalifornijo, kjer bo preučil nastalo škodo in se srečal s prizadetimi prebivalci.

Kalifornijske oblasti so objavile uradni seznam pogrešanih na severu zvezne države, kjer že osem dni divja uničujoč požar Camp. Reševalne ekipe pogrešajo več kot 631 ljudi, našli pa so še sedem trupel. Tako je v požarih v Kaliforniji umrlo že 63 ljudi, več kot 12.000 stanovanjskih zgradb je uničenih. V mestu Paradise so ostale le še ruševine. FOTO: AP Predsednik Donald Trump bo v soboto odpotoval v Kalifornijo, kjer bo preučil nastalo škodo in se srečal s prizadetimi v požaru. 9.400 gasilcev se sicer trenutno še vedno spopada s požari, ki še niso rekli zadnje besede. Kalifornijska gasilska brigada je sporočila, da zdaj obvladuje 40 odstotkov ognjenih zubljev, celotnega obsega požara pa naj ne bi obvladali vsaj do konca novembra. Požar Camp, ki se je razširil zelo hitro, prebivalcem pa dal le malo časa za evakuacijo, je uničil že 56.600 hektarjev zemlje, požar Woosley v okolici Los Angelesa pa 40.000 hektarjev. Požar Camp je najhuje prizadel mestece Paradise, ki bo po katastrofi potrebovalo popolno prenovo. Vojska se je pridružila številnim forenzičnim ekipam na terenu, skupaj s psi iščejo posmrtne ostanke pogrešanih. Forenzične ekipe skupaj z vojsko iščejo posmrtne ostanke pogrešanih. FOTO: AP Zakaj tolikšen preskok v številu pogrešanih? Uradni seznam pogrešanih se je v četrtek povečal s prvotnih 300 na 631 ljudi. Tamkajšnji šerif Kory Honea je medijem povedal, da se je velik preskok zgodil, ko so preiskovalci preverili vse klice v sili od 8. novembra, ko se je požar začel. "Razumeti morate, da je bil kaos, s katerim smo se spopadali, neverjeten," je povedal Honea. Kot je še dodal, predvideva, da bodo številke v prihodnjih dneh nihale. "Če na seznamu zagledate vaše ime ali ime nekoga, ki ga poznate, nas, prosim, pokličite," je Honea prek medijev nagovoril prebivalce. Preiskava še poteka Oblasti še niso potrdile, zakaj je izbruhnil požar, preiskava pa trenutno še poteka. Številni so že vložili skupno tožbo proti lokalnemu podjetju, ki dobavlja električno energijo. Trdijo, da je požar povzročil izpad njihovega daljnovoda. Zgodovinsko se je obdobje požarov v Kaliforniji začelo poleti, končalo pa na začetku jeseni. A strokovnjaki opozarjajo, da so se okoliščine zaradi podnebnih sprememb spremenile – tveganje za izbruh požara je zdaj vse leto. Nizka vlažnost, topli vetrovi in suha tla, ki po več kot mesec dni ne prejmejo niti kapljice dežja, ustvarjajo odlično okolje za izbruh in neobvladljivo širjenje požarov.