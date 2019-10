V Kaliforniji razglasili najvišjo stopnjo ogroženosti

V Kaliforniji, ki se že več kot teden dni duši v plamenih, so oblasti zdaj razglasile najvišjo stopnjo ogroženosti. Z ognjem, ki divja na več kot 300 kvadratnih kilometrih, se bori več kot tisoč gasilcev. Ogenji zublji zdaj v novem požaru ogrožajo knjižnico Ronalda Reagana v okolici Los Angelesa.

Ameriška zvezna država Kalifornija se že več kot teden dni bori s požari v naravi, vremenoslovci pa napovedujejo, da bo od danes lahko še huje, saj se obeta nova okrepitev vročega in suhega vetra Santa Ana. Napovedali so, da bo veter ponekod po gorah in dolinah pihal s hitrostjo do 112 kilometrov na uro.

FOTO: AP

Z ognjem, ki divja na več kot 300 kvadratnih kilometrih, se bori več kot tisoč gasilcev. Več kot 50.000 ljudi je moralo zapustiti domove, med njimi tudi številni zvezdniki. Nov požar v okolici Los Angelesa ogroža predsedniško knjižnico Zjutraj pa je v bližini predsedniške knjižnice Ronalda Reagana v okolici Los Angelesa izbruhnil nov požar, s katerim se borijo gasilci. Kot poroča BBC, je v stavbi še vedno nekaj članov osebja, med njimi tudi izvršni direktor.

Zjutraj pa je v bližini predsedniške knjižnice Ronalda Reagana v okolici Los Angelesa izbruhnil nov požar. FOTO: AP

Največji požar, ki trenutno divja na severu Kalifornije v vinskem okrožju Sonoma, je le 15-odstotno omejen, do torka pa se je razširil na območje 305 kvadratnih kilometrov. Požgal je nekaj zgradb, ogroža pa jih skupaj 90.000. Ukaz za evakuacijo velja za 156.000 ljudi, v ponedeljek pa so ga ukinili za 30.000 ljudi. Brez elektrike več kot milijon prebivalcev Prebivalci Kalifornije so ob požarih zelo nezadovoljni tudi zaradi dveh velikih podjetji za distribucijo električne energije - Pacific Gas & Electric na severu države in Southern California Edison na jugu države, ki zaradi požarne nevarnosti izklapljata elektriko gospodinjstvom in podjetjem. Brez elektrike je bilo konec preteklega tedna 2,7 milijona prebivalcev Kalifornije, v torek pa se je začel nov val redukcij za skupaj milijon do 1,5 milijona ljudi.

Podjetje Southern California Edison je v torek priznalo, da je lanski velik požar Woolsey, ki je požgal 1600 objektov, zakrivila njihova oprema. FOTO: AP