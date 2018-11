V Kambodži prva obsodba zaradi genocida

Kambodži so med leti 1975 in 1979 vladali komunistični Rdeči Kmeri, pod njihovo oblastjo pa je zaradi mučenja, usmrtitev, prisilnega dela ali lakote umrlo skoraj 1,7 milijona ljudi. Kamboško sodišče je zdaj prvič izreklo obsodbo zaradi genocida. Na dosmrtni zapor sta obsojena takratni predsednik in namestnik sekretarja kaboških komunistov.

Posebno sodišče v Kambodži je danes izreklo prvo obsodbi zaradi genocida. Bivša voditelja zloglasnih Rdečih Kmerov, 92-letnega Nuona Cheo in 87-letnega Khieuja Samphano so obsodili na dosmrtno ječo. To je že njuna druga obsodba na dosmrtni zapor. Leta 2014 sta bila nanjo obsojena zaradi zločinov proti človečnosti. Kieu Samphan je bil predsednik Kambodže, Nuon Chea pa namestnik sekretarja kamboških komunistov. Khieu Samphan ob spremljanju izreka sodbe. FOTO: AP Sodnik Nil Nonn je ob današnjem branju razsodbe izpostavil, da je Chea kot"lojalna desna roka Pol Pota" kazensko odgovoren za umore, mučenja in druge zločine, saj je imel po zaslugi svojega vodilnega položaja v režimu nadzor nad vsemi dejavnostmi komunistične stranke. Tako Samphan kot Chea sta bila spoznana za kriva genocida nad vietnamsko manjšino v Kambodži, zločinov proti človečnosti ter kršitev ženevskih konvencij iz leta 1949. Chea je bil obsojen tudi zaradi genocida nad muslimansko manjšino Cham. Komunistični Rdeči Kmeri pod vodstvom diktatorja Pol Pota so bili na oblasti med letoma 1975 in 1979. V času njihove vladavine je zaradi mučenja, usmrtitev, prisilnega dela ali lakote umrlo skoraj 1,7 milijona ljudi. Nuon Chea na sodišču FOTO: AP