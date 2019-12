V Kanadi izvedli prvi komercialni let z električnim letalom

"Danes smo ustvarili zgodovino," je dejal Greg McDougall, ki je navdušen nad mejnikom, ki ga je postavilo njegovo podjetje, poroča CNN. Kot so zapisali na svoji spletni strani, polet komercialnega električnega letala naznanja začetek tretje letalske dobe, oziroma ’električne ere’.

Roei Ganarski, direktor avstralskega podjetja magniX, ki izdeluje električne motorje in je v projektu sodelovalo s Harbour Air, je povedal, da je celotni transportni sektor - še posebej pa letalska industrija – zrel za velike pretrese. Ganzarski je prepričan, da uspešni let, ki ga je izvedel McDougall, dokazuje, da bo "nizkocenovno in okolju prijazno električno potovanje po zraku dostopno v bližnji prihodnosti".

Litijeva baterija, ki so jo uporabili tudi pri testnem letu, letalom omogoča 160 kilometrov dosega. Harbour Air in magniX sedaj načrtujeta celotno elektrifikacijo svoje zračne flote.

Električna letala sicer razvijajo tudi drugod po svetu. Britanci napovedujejo prvi komercialni polet v letu 2023.