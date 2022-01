V karanteni bi lahko bilo naenkrat tudi 400 tisoč Slovencev. Poklukar: Vstopamo v peti val

Že kmalu bi lahko pogrešali marsikatero samoumevno storitev. Zaradi močno nalezljivega omikrona bi po najbolj črnih scenarijih v karanteni lahko bilo naenkrat tudi 400 tisoč Slovencev, določene storitve in dejavnosti pa bi se bile primorane zapreti. Vstopamo v peti val, je še dodal minister Janez Poklukar, v torek so potrdili preko štiri tisoč okužb, višje številke pa smo pred tem v skoraj dveh letih epidemije zabeležili le še trikrat, in sicer lani novembra. Ob hitro nalezljivem omikronu pa skrbi tudi dejstvo, da se v ponovni boj s koronavirusom odpravljamo le delno oboroženi – 160 zasedenih intenzivnih postelj je namreč vse prej kot dobra popotnica za še en val.