V Kataloniji in na jugu Francije zaradi vročinskega vala obsežni gozdni požari

V Porenju so izmerili 38,9 stopinje, kar je najvišja kadar koli izmerjena temperatura v Nemčiji. V Madridu so termometri kar štiri dni zapored vztrajali nad 40. Katalonske oblasti evakuirajo prebivalce, saj se gasilci bojujejo s tremi obsežnimi gozdnimi požari, ognjene zublje pa krotijo tudi na jugu Francije, kjer obupani vinogradniki preštevajo zoglenele trte. Tam so imeli pred kratkim celo 45,9 stopinje.