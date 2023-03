Vas kdaj moti, da na spletnih aplikacijah ali prek pretočnih storitev gledate svoje najljubše filme in serije, pa slovenski podnapisi ali sinhronizacija niso na voljo? Ali pa kdaj težko razumete programe mobilnika in funkcije lastnega avtomobila, ker so ukazi v njem le v tujih jezikih? Preverili smo, kako ljudje občutijo primanjkljaj materinščine v napravah in operacijskih sistemih, čeprav je to pravica, ki jo varuje celo Zakon o javni rabi slovenščine.