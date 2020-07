Na katerem seznamu se Slovenija nahaja v drugih evropskih državah?

Pogosto poročamo, katere države so pri nas na zelenem, rumenem in rdečem seznamu, vendar, ali vemo, na katerih seznamih je v drugih državah Slovenija? Finska, denimo, je napovedala, da bo Slovenijo uvrstila na rdeči seznam, kar pomeni, da boste morali ob prihodu v to državo za 14 dni v karanteno. Preverili smo, v katerih državah, ki so lahko za Slovence zanimive, je Slovenija še na rdečem seznamu.

Vsaka država ima svoja merila, kako države razporeja na sezname varnih, manj varnih in nevarnih držav. Na Finskem je merilo zelo strogo. Vsaka država, ki ima več kot osem okužb na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh se namreč takoj uvrsti na rdeči seznam, ki pomeni obvezno 14-dnevno karanteno. Tudi Slovenija je po novem med njimi, čeprav smo po naših merilih mi rumeni. V sosednjo Norveško lahko Slovenci potujemo brez težav. Enako velja za Dansko in Švedsko, ki pa je pri nas rdeča, kar pomeni, da bi ob povratku morali v karanteno. Če pa se odpravljate na Islandijo, boste morali pokazati negativen test ali pa pristati na karanteno za 14 dni. Karantena je obvezna tudi, ko potujemo v Veliko Britanijo in na Irsko, ki sta pri nas sicer na zelenem seznamu. A kot je napovedal uradni London samoizolacija za Slovence od torka naprej ne bo več obvezna in letalska karta, ki ste jo kupili, ne bo šla v nič. Na Nizozemskem ostajamo na zelenem seznamu, medtem ko so Hrvaško uvrstili na oranžni seznam, karantena ob povratku domov pa je v tem primeru le priporočena in ne obvezna. Kljub le priporočeni samoizolaciji pa Nizozemci že množično zapuščajo Hrvaško.