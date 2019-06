V Kazahstanu izvolili novega predsednika, volitve spremljali protesti opozicije

Kljub temu poznavalci menijo, da volitve ne bodo prinesle bistvenih sprememb ter da bo Kazahstan ohranil avtoritarno usmeritev in tesne vezi z Rusijo.

Na volitvah je namreč, glede na vzporedne volitve, po poročanju tujih tiskovnih agencij s 70-odstotno podporo zmagal Kasim-Žomart Tokajev, ki je znan po svojih tesnih stikih z Moskvo in Pekingom.

Nekdanji dolgoletni predsednik parlamenta je tudi izbranec dosedanjega in prvega predsednika samostojnega Kazahstana po razpadu nekdanje Sovjetske zveze, 78-letnega Nursultana Nazarbajeva, ki je marca nepričakovano odstopil.

66-letni Tokajev je karierni diplomat in politik, ki je študiral tako v Moskvi kot v Pekingu. V 90. letih minulega stoletja je bil pet let zunanji minister, nato je bil ob prehodu v novo tisočletje tri leta predsednik kazahstanske vlade in nato pet let državni sekretar. Predsednik parlamenta je postal leta 2007.

Pridržali več sto protestnikov, tudi tuje novinarje

Tokajev je imel na volitvah šest protikandidatov, med drugim se je za predsedniški stolček potegoval novinar Amiržan Kosanov, ki velja za kandidata opozicije in se je Tokajevu s 15-odstotno podporo še najbolj približal.