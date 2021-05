V klicnem centru za koronavirus dnevno prejmejo 1100 klicev

Če so marsikatere stvari, povezane z epidemijo, težko napovedljive, pa je nujno potrebno, da informacije, ki jih imamo in so točne, pridejo do ljudi, je prepričana Mojca Matičič, vodja klicnega centra za informacije o koronavirusu. Zato so že dva dneva pred lansko prvo epidemijo ustanovili klicni center, kjer dnevno odgovorijo tudi na več kot 1000 klicev, najdaljši pogovor pa je trajal več kot uro in pol.

