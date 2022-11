V Knjižnici reči na izposojo vse razen knjig

Zakaj bi kupovali stvari, ki jih uporabimo zgolj nekajkrat na leto, če si jih lahko izposodimo v Knjižnici reči. V Savskem naselju v Ljubljani takšna knjižnica deluje že osem let, v njej pa najdete predmete za gospodinjstvo, potovanje, zabavo, športne pripomočke in razno tehnologijo. Na njihovi spletni strani lahko najdete vse predmete, ki so na voljo. Izposodite pa si jih tako, da se kot v ostalih knjižnicah včlanite in plačate članarino, ali pa izposojo plačate za vsak kos posebej. Prejšnji teden se je Knjižnica reči odprla tudi v Mostah, v torek pa jo bodo otvorili še v Dravljah.