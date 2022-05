V Kočevju minuta molka v spomin na preminule v eksploziji

V Kočevju so se 12 dni po uničujoči eksploziji v podjetju Melamin z dnevom žalovanja v torek poklonili šestim žrtvam nesreče. Zastave po mestu so spustili na polovico droga, v spomin na umrle so pred Melaminom postavili žalno obeležje z vencem. Delavci so točno ob 8.37 prižigali sveče, saj se je ob tej uri na usodni dan zgodila najhujša industrijska nesreča pri nas. Po mestu so tudi zadonele sirene in prebivalci so z minuto molka počastili pokojne.