V Kongu popolne razmere za širjenje ebole

Napadi oboroženih skupin, nezaupanje lokalnega prebivalstva in razseljevanje ljudi so tisti dejavniki, na katere opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in, ki bi lahko izjemno hitro poslabšali nastalo situacijo.

"Izjemno smo zaskrbljeni, da se bo v prihodnjih tednih in mesecih združilo več faktorjev, ki bi lahko ustvarili popolno nevihto," je v Ženevi povedal vodja službe WHO za krizne razmere Peter Salama, poroča Reuters.

Gre za že deseti izbruh ebole v državi, kjer so leta 1976 bolezen tudi prvič opazili. V tem letu pa je to že drugi izbruh, prvi v maju in juniju je zahteval 33 smrtnih žrtev.

Zaradi vnovičnega izbruha v provincah Severni Kivu in Ituri pa so zabeležili že 100 smrtnih žrtev od 150 zabeleženih primerov. Gre za najgosteje poseljeni provinci v državi, ki mejita na Ugando, Ruando in Južni Sudan.

8. avgusta so začeli s cepljenjem prebivalstva proti eboli in do sedaj cepili že preko 11,700 ljudi, a po več tednih prizadevanj za zamejitev širjenja ebole, WHO opozarja, da so pred njimi velike ovire. S cepljenjem so začeli v provinci Severni Kivu, ki velja za epicenter izbruha, tu pa so prisotne tudi številne oborožene skupine, napadi katerih se v zadnjih tednih povečujejo. V nedeljskem napadu v mestu Beni, kjer ima glavni sedež tudi WHO, je umrlo 21 ljudi, med njimi 17 civilistov.