Neverjetnih 730 kilogramov heroina so naši cariniki odkrili v tovoru, ki je v koprsko pristanišče prispel iz Irana. Gre za največji zaseg droge v zgodovini samostojne Slovenije. Prepovedanana droga je bila namenjena v Budimpešto. Po tem ko so jo odkrili, pa je policija manjši delež vrnila v tovor - ponj je prišel 47- letni Madžar, ki so ga aretirali.