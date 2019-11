Če je bil september tisti, ki je vlil upanje, pa je bil oktober veliko razočaranje, je dejal na novinarski konferenci selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek. A slovenski izbranci se ne predajajo, in se oklepajo upanja, pa čeprav je zelo majhno. S temi mislimi so se v Kopru zbrali na pripravah za tekmo z Latvijo in Poljsko, ki trenutno vodi z 19 točkami.