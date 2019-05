V kozicah v Veliki Britaniji našli kokain

Raziskovalci s Kraljevega kolidža v Londonu so opravljali analize in testiranja rek na 15 različnih lokacijah na območju Suffolka in odkrili neverjetne rezultate. Njihovo končno poročilo tako navaja, da so prav v vseh odvzetih vzorcih našli kokain, poleg tega pa še sledi drugih prepovedanih drog, kot je ketamin. Raziskovalci so rezultate opisali kot "presenetljive": "Tako reden pojav prepovedanih drog v živalih je presenetljiv. To lahko morda pričakujemo v mestnih območjih, kot je London, ne pa tudi v manjših, bolj podeželjskih območjih," pravi Leon Barron s Kraljevega Kolidža.

Nic Buryiz Univerze v Suffolku je za BBCdejal, da pričakuje še nadaljnje raziskave, ali je "prisotnost kokaina v vodnih živalih problem le za Suffolk, ali gre za bolj razširjeno težavo", ki pesti celotno Združeno kraljestvo.