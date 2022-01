V laboratorijih se približujejo maksimalnim zmožnostim preverjanja testov

V ponedeljek so epidemiologi potrdili skoraj 3400 okužb, tako velikanskega skoka okužb nismo imeli od novembra lani. Trenutne razmere so najbolj kaotične na testirnih mestih, pod stadionom v Stožicah, kjer je testirno mesto Zdravstvenega doma Ljubljana. Tam se je dva dni po praznikih vila nepopisna gneča, na test se je čakalo do ene ure. Iz laboratorijev pravijo, da se približujemo maksimalnim zmožnostim preverjanja testov, v bolnišnicah pa se bojijo, da bomo do tega prišli, če se bo okužba z omikronom širila tako hitro med populacijo, kot izgleda, da se.

