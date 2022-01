V lanskem letu smo doživeli skoraj petodstotno inflacijo. A to je statistična inflacija, ki predstavlja neko povprečno košarico dobrin. "Povprečna košarica ni košarica vsake družine oziroma ne zadeva na enak način vsakega posameznika. Tisto, kar ljudje po tem doživljajo v vsakdanjem življenju pa je seveda nekaj drugega, kajti te košarice dobrin so pri posameznikih različne, ljudje z nižjimi dohodki bodo seveda občutili inflacijo mnogo bolj kot tisti z visokimi," pojasnjuje ekonomist Bogomir Kovač.

In so jo občutili že lani, zelo močno, pove Anita Ogulin, na katero se dnevno obračajo prav ti, ki jih je inflacija najbolj prizadela."Kurjava, ogrevanje stanovanj in podobno je ljudi dobesedno ustavilo v tem, da si to omogočajo, zato ker so cene, ki so začele naraščati, preprečile tudi kolobarjenje položnic. Drastično so se podražile tudi stanarine, najemna stanovanja so dražja, kot je recimo ena povprečna plača v Sloveniji," razlaga Ogulinova.