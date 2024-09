Pred štirimi dnevi 30 stopinj Celzija, sledile poplave na Obali

Dež, veter, ohladitev, sneg - to so besede, s katerimi lahko opišemo današnje vreme. In to le štiri dni po tem, ko smo se ponekod še kuhali v poletnih temperaturah krepko nad 30 stopinjami Celzija. Najhuje je že ves dan v slovenski Istri, kjer voda poplavlja ceste in ulice ter zaliva kleti. Reka Badaševica v Kopru je tik pred razlitjem, kritično je tudi v vasi Šalara nekaj kilometrov stran. Na terenu je že ves dan več kot 90 gasilcev, ki so posredovali že v več kot 200 intervencijah. V le nekaj urah je na Primorskem padlo okoli 100 milimetrov dežja, kar je več kot v celotnem poletju skupaj. Zaprte so številne ceste, voznikom pa odsvetujejo pot na Obalo.