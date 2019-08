V Lekarnah Ljubljana vzpostavili sistem, škode za več kot 2 milijona evrov

Tri dni je že, odkar je hekerski napad popolnoma ustavil delovanje Lekarn Ljubljana. Centralni informacijski sistem so uspeli znova vzpostaviti, vanj pa so že vključili več enot, kjer poteka izdaja na elektronski recept, a številne lekarne še vedno moteno obratujejo, utrpeli pa so za več kot 2 milijona evrov škode. Več o napadu s strokovnjakom za računalniško varnost.

