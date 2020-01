V Lendavi je neznani storilec ustrelil psa, ki je bil izpuščen z dvorišča. Zaradi strelne rane, ki je nastala z neznanim orožjem, je pes pozneje poginil. Dve leti in tri mesece stari pes Bobi pasme Chow Chow je bil nadvse miroljuben in družaben pes, vsi so ga imeli radi, pripoveduje njegova lastnica Lea Ružar. Zadevo preiskujejo tudi murskosoboški policisti.