V letalski nesreči umrla iranski predsednik in zunanji minister

Reševalci so se uspeli prebiti do helikopterja, na katerem je bil iranski predsednik, in potrdili njegovo smrt. Njegov helikopter je strmoglavil v odročnem goratem predelu na severu Irana, reševalna akcija pa je zaradi slabega vremena trajala vso noč. Umrlo je vseh devet potnikov na krovu, med njimi je bil tudi iranski zunanji minister. V državi so razglasili petdnevno žalovanje. Iranske zaveznice pošiljajo izraze sožalja, medtem ko je demokratični svet bolj zadržan.