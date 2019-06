V letalski nesreči v Sibiriji dva mrtva

Preživeli so povedali, da jih osebje ni obvestilo o zasilnem pristanku, zato so po nesreči v paniki zapuščali letalo, ki so ga kmalu zatem zajeli plameni.

Letalu tipa Antonov-24 je kmalu po vzletu iz Nizhneangarska v Sibiriji odpovedal motor. Pilota sta kontrolo letenja obvestila o težavah, kmalu potem pa je letalo zasilno pristalo, nato pa zletelo s pristajalne steze in trčilo v eno izmed zgradb na letališču.