V letu 2020 je bilo kar 1774 ločitev

Čeprav je bilo po podatkih Statističnega urada Slovenije v lanskem tretjem četrtletju za 15 odstotkov manj ločitev kot v tretjem četrtletju leta 2020, še vedno govorimo o izjemno visoki številki ločitev, v letu 2020 je bilo tako 1774 ločitev. In če imata ločenca otroke, se to tako ali drugače vtisne v življenja staršev in otrok. Čeprav je pot do ločitve krajša in cenejša, če se partnerja ločita sporazumno, veliko zakoncev ne najde skupnega jezika, zato lahko ločitveni postopek traja tudi več let.