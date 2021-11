V letu 2020 v Sloveniji zabeleženih 21 posvojitev, od tega šest otrok posvojenih iz tujine

Znani Slovenki, ki sta želeli posvojiti otroka, si na začetki nista mislili, da ju bo po vložitvi vloge za posvojitev na Centru za socialno delo pot odpeljala na drugi konec sveta. Pravita, da ni bilo enostavno, predvsem zato, ker sta morali sami iskati možnosti in sredstva, ki so ju pripeljali do otroka. A ko sta postali mami, sta pozabili na vse ovire na tej poti.