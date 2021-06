V Levici vložili kazenske ovadbe, tudi proti SDS in direktorju Policije

Obračuni med ideološko nasprotnima si strankama se zdaj nadaljujejo s kazenskimi ovadbami. V Levici so jih vložili zoper 11 ljudi oziroma organizacij, ki so tako ali drugače, kot pojasnjujejo, povezane z lažnim manifestom Levice. Stranka se je sicer od tega nemudoma distancirala in zavrnila povezavo z njihovim programom, a ga je SDS kljub temu vključila v osnutek svoje resolucije, pa tudi v zahtevo za sklic izredne seje o programu Levice.

