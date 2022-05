Po dveh letih je znova zadonela Straussova opereta Netopir in na ulicah se je spet plesala maturantska četvorka. Tradicionalni praznik maturantov, ko ti proslavijo konec dijaških let in se še zadnjič sprostijo pred začetkom mature, je potekal v 16 slovenskih mestih in še petih drugih državah. Zgolj v Ljubljani se je zbralo okoli 3000 maturantov in tako napolnilo Kongresni trg.