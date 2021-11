V Ljubljani in Mariboru zasijale praznične luči

Dnevi so vse krajši, kar počasi naznanja prihod prazničnega decembra, ki je že tik pred vrati. Najbolj čarobnega in veselega meseca v letu si težko predstavljamo brez prazničnih okrasitev številnih mest po državi. Praznične lučke so že zagorele v Ljubljani in Mariboru, v prihodnjih dneh pa bodo zasijala tudi ostala večja mesta po državi. Čeprav epidemiološka situacija ponovno onemogoča pravi praznični utrip, vas decembrsko vzdušje zagotovo ne bo pustilo ravnodušnih.