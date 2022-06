Vse od Lamborginijev, Porschejev in Maseratijev si lahko v torek in sredo ogledate pobližje na Slovenski cesti v Ljubljani. Gre za karavano več kot sto superšportnih avtomobilov Onelife Rally iz več kot 30 držav. Že pet let pa ima OneLife Rally tudi humanitarno noto. Vsako leto vozniki donirajo denar organizacijam, ki pomagajo otrokom v stiski, letos bodo finančno podprli tudi ljubljanski Dom Malči Beličeve.