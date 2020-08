V Ljubljani 'kužno' znamenje, ki je posvečeno koronavirusu

Ko se bomo spominjali leta 2020, bomo zagotovo najprej pomislili na korono. V Vižmarjih pa bo ta ostala za vedno, saj so tam postavili ’kužno’ znamenje, posvečeno koroni. Avtor spomenika Franc Zavodnik nam je zaupal, da ga redno razkužuje in to z WD40. Naš novinar Aleksander Pozvek se je pozanimal tudi ali se v Vižmarjih obeta še kakšen spomenik tistim, ki so zaznamovali čas koronakrize. Bo svoj spomenik dobil tudi Jelko Kacin?