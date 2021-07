V Ljubljani odprli Digitalno središče z naprednimi tehnologijami

V zadnjem letu in pol je moral marsikdo digitalizirati svoj delovni ali šolski proces zaradi zmanjševanja stikov. Digitalizacija je zdaj tista naloga, ki ji bo Slovenija poleg zelenega prehoda v prihodnji polovici leta namenjala največ pozornosti. Zato so danes v centru BTC odprli Digitalno središče, v katerem se bo v prihodnjih mesecih zvrstilo kar 80 dogodkov, povezanih z naprednimi tehnologijami in seveda z digitalizacijo.

