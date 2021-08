Ali vedno preverite, če ste avto res zaklenili? So vam že kdaj kaj ukradli iz vozila? V zadnjem času so policisti namreč obravnavali večje število tatvin predmetov iz avtomobilov. Osumljenca sta se potikala po večjih parkiriščih v Ljubljani in izvajala tatvine. Metoda, ki sta jo uporabila pa – motilec daljinskega zaklepanja.