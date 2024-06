V Ljubljani otvoritev 'Popravca'

Vsi imamo doma kak kuhinjski aparat, ki že nekaj časa ne deluje. In čeprav prekomerna potrošnja in negativni okoljski učinki naraščajo, se še vedno prepogosto odločimo za nakup nove opreme, namesto da bi popravili staro. Z namenom spremembe škodljivih potrošniških navad se je v ljubljanski neprofitni izposojevalnici predmetov Knjižnica Reči odprla popravljalnica električne in elektronske opreme, ki nosi ime 'Popravc'. Udeleženci pod strokovnim vodstvom serviserja pridobivajo znanja, ki jim omogočajo, da svojim napravam vdahnejo novo življenje, hkrati pa prispevajo k zmanjšanju potrošnje in odpadkov.