V štirih ljubljanskih vrtcih poseben program za uvajanje bodočih prvošolcev

Ljubljanski starši, ki boste od septembra dalje ponosni starši prvošolčkov, pozor. Če vaš otrok ne hodi v vrtec in vas morda malo skrbi, kako bo, ko bo čas za rumeno rutico, imate v četrtek in petek čas, da se prijavite na poseben program. Ta v štirih ljubljanski vrtcih omogoča otrokom, da doživijo vse radosti vrtca, od igre, malice in kosila, pa seveda tudi reda, ki se ga v vrtcu učijo in to brezplačno. Vse to pa bo kot nekakšna priprava na to, kar bo otroke čakalo 1. septembra.

