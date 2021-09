V Ljubljani odjeknila eksplozija, nastalo za najmanj 300 tisoč evrov škode

V noči z nedelje na ponedeljek sta nevihta in močno grmenje nad Ljubljano marsikoga prebudila iz sna, za stanovalce z Bratovševe ploščadi pa je bila noč še posebej grozljiva. Okrog enih ponoči je namreč v stanovanju v devetem nadstropju močno počilo. Eksplozija je zanetila požar in se razširila na okoliški stanovanji, 38 gasilcev Gasilske brigade Ljubljana in okoliških prostovoljnih društev je požar do jutranjih ur uspešno pogasilo.