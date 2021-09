Strelski obračun v ljubljanskem BTC-ju: motiv Policija še preiskuje

Streljanje v ljubljanskem BTC-ju sredi belega dne, ko je v nakupovalnem središču največ ljudi. Po neuradnih informacijah je šlo za obračun med dvema skupinama Romov, ki so stalni gostje okoliških gostinskih obratov. Kaj je bil motiv za to, da so za zdaj še neznani moški v lokal vrgli solzivec in začeli streljati na dva mlajša moška, Policija še preiskuje. Po šestih do sedmih strelih pa so ljudje na tržnici mislili, da gre za teroristični napad.