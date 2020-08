V ljubljanskem UKC 14-letni deklici uspešno presadili pljuča

V ljubljanskem UKC so minuli vikend presegli nov operacijski mejnik. Prvič so namreč opravili presaditev pljuč pri otroku. Gre za izjemno velik dosežek, saj so prvo presaditev pljuč na odrasli osebi opravili še pred manj kot dvema letoma. 14-letno deklico s cistično fibrozo bi morali operirati na Dunaju, a so operacijo zavrnili, zato so se posega lotili v Ljubljani. Začeli so v petek pozno zvečer in končali v soboto zjutraj in k sreči med operacijo ni prišlo do zapletov. Deklica se počuti dobro, ker pa je šlo za zelo zahteven poseg, bo na opazovanju v kliničnem centru ostala vsaj še 14 dni.