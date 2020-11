V ljubljanskem UKC na voljo 100 dodatnih postelj za covidne bolnike

Deset let smo čakali in čudežno le dočakali. V desetih dneh so dokončali prostore diagnostično-terapevtskega servisa, ki so zdaj namenjeni zdravljenju covidnih bolnikov. Prostora bo za dodatnih 100 bolnikov, v izrednih razmerah pa do 200. Načrtujejo, da bodo, ko se bo epidemija umirila, v te dokončane prostore preselili bolnike z drugih oddelkov, kjer osebje danes ne more opravljati svojega dela, na primer z ortopedske klinike. Kadrovsko pa UKC Ljubljana pomagajo tudi prostovoljci in bolničarji z Rdečega križa ter Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne občine Ljubljana.